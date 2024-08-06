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Lille - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olacak.

Ekleme: 6.08.2024 - 09:14 Güncelleme: 6.08.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini eledi.

Lille - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier, Meunier, Ribeiro, Diakite, Gudmundsson, Andre, Gomes, Zhegrova, Cabella, Haraldsson, David

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko
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