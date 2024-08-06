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Gidecek mi? Bonservisi belli oldu: Devler peşinde...

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'e 2 kulüp talip. Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı savunmacı için rekor bonservis bedeli belirlediği iddia edildi.

Gidecek mi? Bonservisi belli oldu: Devler peşinde...
Ekleme: 6.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 6.08.2024 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı-kırmızılılar başarılı stoperi Davinson Sanchez'e talip olan kulüplere rakamı verdi.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO İSTENDİ

Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'e Napoli ve İngiltere'den bir talip var. Sarı-kırmızılılar, tıpkı Sacha Boey'da olduğu gibi Davinson Sanchez için de 30 milyon euroluk etiket belirledi. Sanchez bu rakama transfer olması durumunda Sacha Boey'in bonservis rekoruna ortak olacak.

Olası ayrılık durumunda bu transferden gelecek para ile Galatasaray, iyi bir stoper alacak. MKalan rakamla ise diğer transferler için bütçe sağlanacak.

Davinson Sanchez geçen sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Gidecek mi? Bonservisi belli oldu: Devler peşinde...

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