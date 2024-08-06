Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu saf dışı bırakan sarı-lacivertli takım, Mourinho ile çıktığı ilk 2 resmi maçı kazanmayı başardı.Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Salı günü Lille ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takımdan ayrılacak olan isimler de netleşmeye başladı.Teknik direktör Jose Mourinho, takımda düşünmediği oyuncuların biletini kesti ve yönetim listesini verdi.Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği oyunculardan bir tanesinin Cengiz Ünder olduğu ortaya çıktı.Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon rekor bedelle transfer olan milli yıldız için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye aldı.İşte ayrılmaya hazırlanan Cengiz Ünder için teklif yapan o kulüp ve transfer haberinin detayları...Sports Digitale'in habere göre; Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu Cengiz Ünder'e 10 milyon Euro'luk bir transfer teklifinde bulundu.Cengiz Ünder gidiyor! İlk teklif o kulüpten geldi...Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için kendisine yöneltilen bu teklifi kabul etmediği belirtildi.Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Cengiz Ünder gidiyor! İlk teklif o kulüpten geldi...Sarı-Lacivertli yönetim ise bu gelişmenin ardından Katar ekibinin teklifini yükseltip yeniden kapıyı çalmasını bekliyor.Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta görev alırken 9 gol katkısında bulundu ve takımı adına 2 de asist yaptı.Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin oynadığı Lugano maçlarında ve Lille ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almadı