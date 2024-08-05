Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turundaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapıldı. Kuraya Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor katıldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi FK Partizan - FC Lugano eşleşmesinin galibi oldu.



Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Braga - Servette eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.







İŞTE EŞLEŞMELER:



Beşiktaş - Partizan / Lugano galibi



Trabzonspor / Rapid Wien galibi - Braga - Servette galibi