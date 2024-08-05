  • USD: 33,26 - 33,32
  • EURO: 36,40 - 36,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turundaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapıldı. Kuraya Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor katıldı.

Ekleme: 5.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 5.08.2024 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi FK Partizan - FC Lugano eşleşmesinin galibi oldu.

Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Braga - Servette eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



İŞTE EŞLEŞMELER:

Beşiktaş - Partizan / Lugano galibi

Trabzonspor / Rapid Wien galibi - Braga - Servette galibi
Kabine Toplantısı önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan: Haniye suikastıyla sınır aşıldı
Kilis'te vatandaşlardan CHP'li belediyeye 'temizlik' tepkisi
Devlet Bahçeli'den Kudüs Paktı çağrısı: Türkiye öncülüğünde Mısır, Suriye ve Irak dahil olmalı
Katolik medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü: Papa'ya istediğini yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
CHP’li Foça Belediye Başkanı Fıçı’dan skandal hamle
Ayşe Keşir, CHP’ye seslendi: Kadınların seçimine saygı duyun
CHP'den Atatürk'ün mirasına saygısızlık! Tarihi binayı düğün salona çevirdiler
Bakan Uraloğlu ile Instagram yetkilileri saat 13.00'da görüşecek!
O alışverişler e-ticaret sayılmıyor! Bakan Bolat duyurdu: İlgili Kanun kapsamında yer almıyor
Özgür Özel: Devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız
Bakanlık Çiğli Belediyesi'ndeki işten çıkarmaya el attı... Müfettiş inceliyor!
Kira artış oranı Ağustos 2024 verisi belli oldu! İşte TÜİK Temmuz enflasyon rakamlarıyla kira artış zam oranı hesaplama yöntemi
Rus muhalif esir takasını anlattı: MİT personeli çok havalıydı
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşüş sürüyor
CHP'li belediye bunu da yaptı! İşçiler iş derdinde, sorumlular tatil...
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı
Bomba iddia! ABD'den İran'a 'Netanyahu' uyarısı: Tüm bölge hedefte, oyuna gelmeyin
ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…
Ev ilanlarına yeni düzenleme! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! 15 Eylül'de geliyor
Antalya'da çöp ev vakası! Tam 12 kamyon ile çıkarıldı

Antalya'da çöp ev vakası! Tam 12 kamyon ile çıkarıldı

Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyor

Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyor

Öğrenciler yandı! Artık tespit edilecek...

Öğrenciler yandı! Artık tespit edilecek...

Arabası olana kötü haber: Bu tarihten sonra 2 katı para ödenecek

Arabası olana kötü haber: Bu tarihten sonra 2 katı para ödenecek

Komşuda virüs alarmı! Türkiye tehdit altında

Komşuda virüs alarmı! Türkiye tehdit altında

Instagram ne zaman açılacak? Milyonlar bekleyişte...

Instagram ne zaman açılacak? Milyonlar bekleyişte...