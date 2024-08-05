Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLDU
Kura çekiminde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre ekibi Young Boys oldu.
Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
Young Boys - Galatasaray
Dinamo Zagreb - Qarabağ galibi / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi galibi - Slovan Bratislava / APOEL FC galibi
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız galibi
Malmö / PAOK galibi - Sparta Prag / FCSB galibi
Lille / Fenerbahçe galibi - Slavia Prag / Union SG galibi
Dynamo Kiev / Rangers galibi - Salzburg / FC Twente galibi
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT 14:00'TE
Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminin ardından Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri netlik kazanacak.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri;
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu
Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu
Rapid Wien'i elemesi halinde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri;
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu
Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu
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KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT 15:00'TE
Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in de bir üst turdaki muhtemel rakibi bugünkü kura çekiminin ardından belirlenecek.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri:
Botev - Zrinjski galibi
Maribor - Vojvodina galibi
Petrocub - New Saints mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split galibi
Osijek - Zira galibi
Kİ - Borac Banja Luka mağlubu
Trnava - Wisla Krakow galibi
Ararat - Puskas Akademia galibi
Kilmarnock - Tromso galibi
St Mirren - Brann galibi
St Gallen - Slask Wroclaw galibi
Auda - Drita galibi
Celje - Shamrock Rovers mağlubu
Hacken - Paide galibi
Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu
CSKA 1948 - Pafos galibi
Paks - Mornar galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah galibi
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MAÇLAR NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.
3. eleme turunda Lille'le karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövaş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.
Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alan Beşiktaş ise bu turdaki ilk maçını 22 Ağustos'ta, ikinci maçını 29 Ağustos'ta oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor 3. eleme turunda Rapid Wien'le 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasını oynayacak.
Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak.
Başakşehir, 3. eleme turunda Saburtalo ile 8 Ağustos'ta ilk maçta, 15 Ağustos'ta ikinci maçta karşılaşacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLDU
Kura çekiminde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre ekibi Young Boys oldu.
Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
Young Boys - Galatasaray
Dinamo Zagreb - Qarabağ galibi / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi galibi - Slovan Bratislava / APOEL FC galibi
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız galibi
Malmö / PAOK galibi - Sparta Prag / FCSB galibi
Lille / Fenerbahçe galibi - Slavia Prag / Union SG galibi
Dynamo Kiev / Rangers galibi - Salzburg / FC Twente galibi
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT 14:00'TE
Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminin ardından Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri netlik kazanacak.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri;
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu
Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu
Rapid Wien'i elemesi halinde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri;
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu
Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu
------------------------------------------------
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT 15:00'TE
Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in de bir üst turdaki muhtemel rakibi bugünkü kura çekiminin ardından belirlenecek.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri:
Botev - Zrinjski galibi
Maribor - Vojvodina galibi
Petrocub - New Saints mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split galibi
Osijek - Zira galibi
Kİ - Borac Banja Luka mağlubu
Trnava - Wisla Krakow galibi
Ararat - Puskas Akademia galibi
Kilmarnock - Tromso galibi
St Mirren - Brann galibi
St Gallen - Slask Wroclaw galibi
Auda - Drita galibi
Celje - Shamrock Rovers mağlubu
Hacken - Paide galibi
Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu
CSKA 1948 - Pafos galibi
Paks - Mornar galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah galibi
------------------------------------------------
MAÇLAR NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.
3. eleme turunda Lille'le karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövaş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.
Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alan Beşiktaş ise bu turdaki ilk maçını 22 Ağustos'ta, ikinci maçını 29 Ağustos'ta oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor 3. eleme turunda Rapid Wien'le 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasını oynayacak.
Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak.
Başakşehir, 3. eleme turunda Saburtalo ile 8 Ağustos'ta ilk maçta, 15 Ağustos'ta ikinci maçta karşılaşacak.