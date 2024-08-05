  • USD: 33,26 - 33,32
  • EURO: 36,40 - 36,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Ekleme: 5.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 5.08.2024 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLDU

Kura çekiminde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre ekibi Young Boys oldu.

Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

Young Boys - Galatasaray
Dinamo Zagreb - Qarabağ galibi / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi galibi - Slovan Bratislava / APOEL FC galibi
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız galibi
Malmö / PAOK galibi - Sparta Prag / FCSB galibi

Lille / Fenerbahçe galibi - Slavia Prag / Union SG galibi
Dynamo Kiev / Rangers galibi - Salzburg / FC Twente galibi

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT 14:00'TE

Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminin ardından Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri netlik kazanacak.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri;

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu
Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu

Rapid Wien'i elemesi halinde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri;

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu
Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu

------------------------------------------------

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT 15:00'TE

Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in de bir üst turdaki muhtemel rakibi bugünkü kura çekiminin ardından belirlenecek.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri:

Botev - Zrinjski galibi
Maribor - Vojvodina galibi
Petrocub - New Saints mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split galibi
Osijek - Zira galibi
Kİ - Borac Banja Luka mağlubu
Trnava - Wisla Krakow galibi
Ararat - Puskas Akademia galibi
Kilmarnock - Tromso galibi
St Mirren - Brann galibi
St Gallen - Slask Wroclaw galibi
Auda - Drita galibi
Celje - Shamrock Rovers mağlubu
Hacken - Paide galibi
Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu
CSKA 1948 - Pafos galibi
Paks - Mornar galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah galibi

------------------------------------------------

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.

3. eleme turunda Lille'le karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövaş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alan Beşiktaş ise bu turdaki ilk maçını 22 Ağustos'ta, ikinci maçını 29 Ağustos'ta oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor 3. eleme turunda Rapid Wien'le 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasını oynayacak.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak.

Başakşehir, 3. eleme turunda Saburtalo ile 8 Ağustos'ta ilk maçta, 15 Ağustos'ta ikinci maçta karşılaşacak.
Kabine Toplantısı önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan: Haniye suikastıyla sınır aşıldı
Kilis'te vatandaşlardan CHP'li belediyeye 'temizlik' tepkisi
Devlet Bahçeli'den Kudüs Paktı çağrısı: Türkiye öncülüğünde Mısır, Suriye ve Irak dahil olmalı
Katolik medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü: Papa'ya istediğini yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
CHP’li Foça Belediye Başkanı Fıçı’dan skandal hamle
Ayşe Keşir, CHP’ye seslendi: Kadınların seçimine saygı duyun
CHP'den Atatürk'ün mirasına saygısızlık! Tarihi binayı düğün salona çevirdiler
Bakan Uraloğlu ile Instagram yetkilileri saat 13.00'da görüşecek!
O alışverişler e-ticaret sayılmıyor! Bakan Bolat duyurdu: İlgili Kanun kapsamında yer almıyor
Özgür Özel: Devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız
Bakanlık Çiğli Belediyesi'ndeki işten çıkarmaya el attı... Müfettiş inceliyor!
Kira artış oranı Ağustos 2024 verisi belli oldu! İşte TÜİK Temmuz enflasyon rakamlarıyla kira artış zam oranı hesaplama yöntemi
Rus muhalif esir takasını anlattı: MİT personeli çok havalıydı
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşüş sürüyor
CHP'li belediye bunu da yaptı! İşçiler iş derdinde, sorumlular tatil...
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı
Bomba iddia! ABD'den İran'a 'Netanyahu' uyarısı: Tüm bölge hedefte, oyuna gelmeyin
ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…
Ev ilanlarına yeni düzenleme! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! 15 Eylül'de geliyor
Antalya'da çöp ev vakası! Tam 12 kamyon ile çıkarıldı

Antalya'da çöp ev vakası! Tam 12 kamyon ile çıkarıldı

Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyor

Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyor

Öğrenciler yandı! Artık tespit edilecek...

Öğrenciler yandı! Artık tespit edilecek...

Arabası olana kötü haber: Bu tarihten sonra 2 katı para ödenecek

Arabası olana kötü haber: Bu tarihten sonra 2 katı para ödenecek

Komşuda virüs alarmı! Türkiye tehdit altında

Komşuda virüs alarmı! Türkiye tehdit altında

Instagram ne zaman açılacak? Milyonlar bekleyişte...

Instagram ne zaman açılacak? Milyonlar bekleyişte...