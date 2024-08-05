Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılıyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLDU



Kura çekiminde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu.



Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre ekibi Young Boys oldu.



Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.



İŞTE EŞLEŞMELER



Young Boys - Galatasaray

Dinamo Zagreb - Qarabağ galibi / Ludogorets

Midtjylland / Ferencvarosi galibi - Slovan Bratislava / APOEL FC galibi

Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız galibi

Malmö / PAOK galibi - Sparta Prag / FCSB galibi



Lille / Fenerbahçe galibi - Slavia Prag / Union SG galibi

Dynamo Kiev / Rangers galibi - Salzburg / FC Twente galibi



AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT 14:00'TE



Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminin ardından Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri netlik kazanacak.



Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri;



LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu

Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu



Rapid Wien'i elemesi halinde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri;



LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu

Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu



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KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT 15:00'TE



Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in de bir üst turdaki muhtemel rakibi bugünkü kura çekiminin ardından belirlenecek.



Başakşehir'in muhtemel rakipleri:



Botev - Zrinjski galibi

Maribor - Vojvodina galibi

Petrocub - New Saints mağlubu

Ruzomberok - Hajduk Split galibi

Osijek - Zira galibi

Kİ - Borac Banja Luka mağlubu

Trnava - Wisla Krakow galibi

Ararat - Puskas Akademia galibi

Kilmarnock - Tromso galibi

St Mirren - Brann galibi

St Gallen - Slask Wroclaw galibi

Auda - Drita galibi

Celje - Shamrock Rovers mağlubu

Hacken - Paide galibi

Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu

CSKA 1948 - Pafos galibi

Paks - Mornar galibi

Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu

St Partick's Athletic - Sabah galibi



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MAÇLAR NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.



3. eleme turunda Lille'le karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövaş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.



Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alan Beşiktaş ise bu turdaki ilk maçını 22 Ağustos'ta, ikinci maçını 29 Ağustos'ta oynayacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor 3. eleme turunda Rapid Wien'le 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasını oynayacak.



Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak.



Başakşehir, 3. eleme turunda Saburtalo ile 8 Ağustos'ta ilk maçta, 15 Ağustos'ta ikinci maçta karşılaşacak.