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Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk takımda düşünmüyor

Süper Kupa maçında Wilfried Zaha ile kriz yaşayan Okan Buruk, Galatasaray yönetimine yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesi yönünde rapor sundu.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk takımda düşünmüyor
Ekleme: 5.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 5.08.2024 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
2024-2025 sezonun ilk resmi maçına Beşiktaş karşısında çıkan son şampiyon Galatasaray, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa'da siyah-beyazlı rakibine 5-0'lık çarpıcı bir skorla yenilen ve kupayı kaybeden sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın sonunda bir kriz yaşanmıştı.

'OYUNCULARA FARKLI BİR ŞEY SÖYLEDİ'

Teknik direktör Okan Buruk, kaybedilen derbinin ardından takımın yıldızı Wilfried Zaha'dan şikayetçi olduğunu belirtmişti.

Başarılı teknik adam, Zaha hakkında şunları demişti:

Aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırıp yeni dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini, 4-3-2 dizilmemizi söyledim. O oyunculara farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığı düzeltmeye çalıştım. Bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış da anlayabiliyor. Çok hücumcu bir takımdık. Stoperimiz eksilince yeni dizilişi söyledim. Bu tam olarak iletilemedi. Onunla ilgili Kerem'i çağırıp konuştum. Bu arada da yediğimiz goller oldu.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk takımda düşünmüyor

PROFİL FOTOĞRAFINI SİYAH YAPTI

Süper Kupa maçının 75. dakikasında oyuna giren Zaha, Okan Buruk'un yaptığı bu açıklamalar sonrasında ise sosyal medya hesabında profil fotoğrafını siyaha çevirerek dikkatleri çekti.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk takımda düşünmüyor


OKAN BURUK, SATILMASINI İSTİYOR

Yaşanan bu gelimlerin ardından da Okan Buruk, Zaha ile ilgili nihai kararını verdi. Yönetime rapor veren Buruk, Fildişi Sahilli futbolcunun ayrılığına onay verdiğini belirtti.

Buruk'un verdiği bu karar sonrasında yönetim Zaha'yı satış listesine koyarken, oyuncuya gelecek olan teklifleri beklemeye başladı.


2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezon Galatasaray formasını 42 resmi maçta giyen 31 yaşındaki isim, 2110 dakikada 10 gol ve 5 asistle mücadele etti.

11 milyon euro piyasa değeri bulunan deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


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