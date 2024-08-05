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Fenerbahçe'de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertlilerde büyük bir kriz ortaya çıktı. Kanarya'da 5 yıldız oyuncunun yönetime şok bir tepki gösterdiği iddia edildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Fenerbahçe'de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...
Ekleme: 5.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 5.08.2024 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertlilerde büyük bir kriz ortaya çıktı.

Kanarya'da 5 yıldız oyuncunun yönetime şok bir tepki gösterdiği iddia edildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Lugano engelini aşıp Lille ile eşleşen Fenerbahçe, Fransız rakibini de gözüne kestirdi.

Yarınki mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu kafasında büyük ölçüde şekillendiren Jose Mourinho'nun, yeni transferlerden Allan Saint- Maximin'i sol kanatta görevlendireceği öğrenildi.

Portekizli hoca, kendisine verilen şansları iyi değerlendiremeyen ve Lille kadrosuna da alınmayan Ryan Kent'i ise planlamasında düşünmüyor.

Sağ kanatta Tadic'in takımdaki yerini alması beklenirken, En-Nesyri'nin ise yedek soyunma ihtimali oldukça yüksek. Mourinho'nun Faslı yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve idman eksiği nedeniyle kendisini oyunun gidişatına göre kullanacağını söylediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...

AMRABAT İÇİN 15 MİLYON EURO

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'a karşılık Fiorentina'ya bonuslarla birlikte 15 milyon Euro önerdi.

İtalyan ekibi ise 20 milyon Euro'da ısrar ediyor. Pazarlıkların devam ettiği ve tarafların ortak bir noktada uzlaşma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Sarı-Lacivertliler, bu transferin gerçekleşmeme ihtimalini de göz önüne alarak Thomas Partey'i listesine dahil etti.

Arsenal forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun, İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.

MAAŞIMIZI BIRAKMAYIZ!

Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Miguel Crespo, Miha Zajc, Rade Krunic, Ryan Kent ve Luan Peres'i ayrılığa ikna edemiyor.

Birçok kulüp, söz konusu isimleri transfer etmek isterken henüz olumlu bir gelişme yaşanmadı. 5 futbolcunun da maaşlarından ödün vermediği ve indirime yanaşmadıkları öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...
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