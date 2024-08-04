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Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu...

2024 Süper Kupa'nın sahibi belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray karşısında Ciro Immobile'nin 23'üncü saniyede ağları havalandırıp rekoru kırdığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise Jonas Svensson dakikalar 53'ü gösterirken bu kez ağları bulan isim oldu. Immobile 80'de bu kez penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Rafa Silva 90'da son sözü söyledi derken Mustafa Hekimoğlu beşinci golü kaydetti. Siyah beyazlılar rakibini 5-0 ile geçerek kupaya uzanmayı başardı. Bu skor aynı zamanda kupa tarihinin en farklı galibiyeti de oldu.

Ekleme: 4.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 4.08.2024 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 devirerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Kara Kartal rakibini iki yarıda da bulduğu gollerle mağlup ederek Türkiye Kupası'ndan sonra bir zafer daha kazandı

Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu...
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