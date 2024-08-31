Mourinho'dan Galatasaray'a sert gönderme! Sadece onlar kart görmüyor

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktörü Jose Mourinho, galibiyeti değerlendirerek çarpıcı açıklamalara imza attı.beIN Sports'a konuşan Mourinho'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:"Başkanımız, direktörlerimiz benim nasıl biri olduğumu biliyorlar. Dolayısıyla maçtan önce bana bu transfer (Amrabat transferi) hakkında bilgi vermediler. Çünkü benim tek odağımın maç olduğunu biliyorlardı. Şimdi maç bitti artık bu transferle ilgili bana bilgi verecekler. Ama bildiğim bir şey var ki benim iyi takımım var, iyi bir kadroya sahibim.""Çok genç bir hakem vardı sahada. Gerçekten çok iyi bir karakter. İyi ve doğru kararlar verdi. Oyunun kontrolünü iyi sağladı. Sarı kartlarda doğruydu. Kendisini tebrik ediyorum"Bu sezon 50'den fazla maç oynamayı hedeflediklerini ve bu şartlarda her oyuncuya ihtiyaç duyacaklarını anlatan Mourinho, şunları kaydetti:"Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Umuyorum ve öyle olacağını düşünüyorum. Öyle olunca takıma ve tüm oyunculara ihtiyacınız var. Sezon içinde sakatlık ve kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor ama onun dışındaki takımlar görüyor. Milli aralar olacak ve genelde oyuncular buralardan kötü döner. Bunları korumanın en iyi yolu rotasyondur.Ön bölgede Tadic, Dzeko ve Maximin ile maça başladık ama sonra İrfan Can, Nesyri ve Cenk oynadı. Bu çeşitliliklerimiz var ama orta sahada eksiklerimiz vardı.Krunic ve Zajc benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak." dedi.