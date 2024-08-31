Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda art arda 4. veda yaşandı.Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e, Wilfried Zaha'yı Lyon'a ve son olarak Olimpiu Morutan'ı Pisa'ya kiralayan sarı-kırmızılı takımdan ayrılan son isim Leo Dubois oldu.Galatasaray, geride bıraktığımız sezonu Başakşehir'de geçiren daha sonra ise takıma geri dönen Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.2022-2023 sezonun başında Fransız ekibi Lyon'dan Galatasaray'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 29 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayla 31 maça çıktı.3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle mücadele etti.