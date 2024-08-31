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Adana Demirspor- Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmanın VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapacak. Bu akşam saat 21.45'e başlayacak Adana Demirspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Ekleme: 31.08.2024 - 13:11 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile bu akşam saat 21.45'de karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede Kadir Sağlam düdük çalarken VAR'da Halil Umut Meler görev alacak.

Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray moral puanını bulmak için sahaya çıkarken Adana Demirspor, evinde galip gelmek istiyor.

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Alioui, Maestro, Yusuf Sarı, Bünyamin, Yusuf Barası, Aymbetov

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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