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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarında bu hafta 4 temsilcimiz boy gösterdi. Beşiktaş ve Başakşehir kazanırken, Galatasaray yenildi, Trabzonspor ise berabere kaldı ancak Konferans Ligi'ne veda etti. Alınana bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte detaylar...

Ekleme: 30.08.2024 - 09:24 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın 3 büyük turnuvasında 4 takımımız sahne aldı. 2 galibiyet, 1 beraberlik 1 mağlubiyetle kapattığımız haftanın ardından UEFA ülke puanında son durum belli oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a kaybetti ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Beşiktaş ise Lugano'yu 5-1 yenerek Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselmeyi başardı.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise 2-0 kazanarak lig formatında mücadele etmeye hak kazandı. Trabzonspor ise St. Gallen'le beraber kalmasına rağmen penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuramadı ve Avrupa defterini kapattı.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

2024-2025 sezonunda 4 takımla mücadele eden Türkiye, yeni sezonda 2.500 puan topladı. Çekya takımları ise topladığı 5.100 puanla büyük dikkat çekti ve farkı açtı.

Bu sonuçların ardından Ülke puanı sıralaması da netleşti! İşte o sıralama...

1- İNGİLTERE - 89.303
2- İTALYA - 79.168
3- İSPANYA - 74.132
4- ALMANYA - 71.785
5- FRANSA - 58.236
6- HOLLANDA - 54.733
7- PORTEKİZ - 49.916
8- BELÇİKA - 44.200
9- ÇEKYA - 38.650
10- TÜRKİYE - 36.100
11- NORVEÇ - 31.500
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