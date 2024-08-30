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Merih Demiral sosyal medyadan duyurdu! Saat 21.00'de Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin alt yapısında yetiştikten sonra Sassuolo, Juventus, Atalanta ve son olarak Al Ahli forması giyen Merih Demiral'ın Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izlemek için Kadıköy'e geleceği belli oldu.

Merih Demiral sosyal medyadan duyurdu! Saat 21.00'de Kadıköy'de
Ekleme: 30.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde yetişen, kariyerini yurt dışında başarılı performansla sürdüren, sarı lacivert renklere duyduğu sevgiyi ve aidiyeti "Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı" diyerek ifade eden milli futbolcu Merih Demiral, 30 Ağustos'ta stadyumda maç izleyecek.

Merih Demiral'ın, 30 Ağustos Cuma akşamı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden takip edeceği öğrenildi.

Merih Demiral sosyal medyadan duyurdu! Saat 21.00'de Kadıköy'de

"İYİ Kİ FENERBAHÇE" DEMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerin, Merih Demiral'ın aidiyet içeren sözlerinin ardından kendisine anlamlı bir mektup yazdığı ve forma gönderdiği milli oyuncu, mektubu ve formayı hayatı boyunca saklayacağını dile getirerek, "Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe!" diyerek sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu.

Merih Demiral sosyal medyadan duyurdu! Saat 21.00'de Kadıköy'de
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