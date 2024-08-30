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Giovanni van Bronchorst: Hak ettiğimiz bir sonuç

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst, Lugano'yu 5-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronchorst: Hak ettiğimiz bir sonuç
Ekleme: 30.08.2024 - 09:04 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ile Lugano kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar, rakibini 5-1'lik farklı skorla yenerek adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst, Lugano maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

'HAK ETTİĞİMİZ BİR SONUÇ'
Hollandalı teknik adam, 'Harika bir akşam yaşıyoruz. Taraftarımız bütün akşam bize destek verdi. Hepimiz için keyifli bir gece geçiyor.' dedi.
Açıklamalarına devam eden Van Bronchorst şöyle dedi:
'İlk yarıda iyi oynadık, çok fazla fırsat yakaladık, rakibe büyük fırsat vermedik. İkinci yarıya çok iyi başlayamadık. Bir gol yedik ama ondan sonra da fazla fırsat vermedik. Harika bir gol attık, o golden sonra rakibin geçişlerde çok fazla pozisyon vereceğini biliyorduk. Hak ettiğimiz bir sonuç. Skordan dolayı memnunum. Gruplara kalma hedefimize de ulaştık.'


Giovanni van Bronchorst: Hak ettiğimiz bir sonuç

TRANSFER AÇIKLAMASI
Transfer konusunda gelen soruya cevap veren Van Bronchorst, şunları söyledi:

'Geldiğimden beri büyük bir kadromuz vardı. Bu kadroyu tazeledik. İyi oyuncular kattık kadromuza. Daha önce de söyledim, iyi iş yaptık transferde. Transferin bitmesine birkaç gün var. Kadromuzu daha güçlü hale getireceğimiz bir durum olursa bundan şüphe etmeyiz. Kadronun yüzde 90-95 bu haline hazır olduğunu söyleyebilirim. Fırsat olursa da bunu değerlendiririz.'
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