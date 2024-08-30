Galatasaray'dan şok karar! Muslera devri kapanıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys eşleşmesinde yediği goller ve gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fernando Muslera gündem olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim 1 yıllık opsiyonu bulunana Uruguaylı eldiven için kararını verdi. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Muslera, play-off turunda oynanan Young Boys karşılaşmalarına damga vurdu.
İlk maçta yediği goller nedeniyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisi, rövanş maçında ise gördüğü kırmızı kart ile gündem oldu.
Geçen sezon Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Muslera için yönetimden ani bir karar çıktı.
BİR DEVİR KAPANIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Galatasaray'da son sezonunu geçiriyor
Yönetim, deneyimli kalecinin 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacak.
Cimbom, 38 yaşındaki file bekçisi yerine arayışlara şimdiden başladığı belirtildi.
İlk maçta yediği goller nedeniyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisi, rövanş maçında ise gördüğü kırmızı kart ile gündem oldu.
Geçen sezon Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Muslera için yönetimden ani bir karar çıktı.
BİR DEVİR KAPANIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Galatasaray'da son sezonunu geçiriyor
Yönetim, deneyimli kalecinin 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacak.
Cimbom, 38 yaşındaki file bekçisi yerine arayışlara şimdiden başladığı belirtildi.