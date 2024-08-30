Galatasaray'dan şok karar! Muslera devri kapanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys eşleşmesinde yediği goller ve gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fernando Muslera gündem olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim 1 yıllık opsiyonu bulunana Uruguaylı eldiven için kararını verdi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Muslera, play-off turunda oynanan Young Boys karşılaşmalarına damga vurdu.İlk maçta yediği goller nedeniyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisi, rövanş maçında ise gördüğü kırmızı kart ile gündem oldu.Geçen sezon Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Muslera için yönetimden ani bir karar çıktı.Sabah'ta yer alan habere göre 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Galatasaray'da son sezonunu geçiriyorYönetim, deneyimli kalecinin 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacak.Cimbom, 38 yaşındaki file bekçisi yerine arayışlara şimdiden başladığı belirtildi.