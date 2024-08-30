  • USD: 33,92 - 33,98
  • EURO: 37,67 - 37,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi! Talihsiz haber...

Fenerbahçe'den 30+5 milyon karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi.

Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi! Talihsiz haber...
Ekleme: 30.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
24 yaşındaki milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olmuştu.

İlk kez forma giyecekti
Brighton ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun, yeni takımıyla ilk maçına yarın Arsenal ile deplasmanda oynanacak lig maçında çıkması bekleniyordu.

İdmanda sakatlandı, 4-5 hafta yok
Dünkü antrenmanda sakatlanan Ferdi'de grade 2 kas yırtığı tespit edildi. Ferdi Kadıoğlu, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türk Yıldızları Anıtkabir semalarında! Nefes kesen anlar...
MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon: PKK'nın 2 bombacısı öldürüldü
Emeklilikte yeni uygulama! AK Parti'den resmi açıklama: 'Yaş ve primler değişecek'
CHP’li Büyükşehir Belediyesi'nde skandal: 'Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet' ne ararsan var!
Bursa'da ünlü sporcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu! Kulüpten açıklama: ‘Bir süre uyku ilacı kullandı’
Fatih Altaylı, İmamoğlu'nu nasıl savunacağını şaşırdı
Programa güven artıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Sağlanan dış finansman 4 milyar dolara yaklaştı
İnternet abone sayısı 93,33 milyona ulaştı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye dünya ortalamasını solladı
Gazze sınırına doğru yola çıktı! İsraillilerden isyan konvoyu: Netanyahu bizi terk etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
İhmal ve tedbirsizlik faciaya yol açtı! İETT kazaları İstanbul'u bezdirdi
Katiller kabinesi onayı verdi! İsrail basını duyurdu: Yok etmeye ant içtiler!
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İşgücü Uyum Programı tanıtıldı: Yeni meslek kapıları aralanacak...
Mısır rest çekmişti! İsrail kabinesi skandal adımı kabul etti! ABD onayladı iddiası
Cevdet Yılmaz sosyal medyadan paylaştı! 'Çiftçilerimizin yanındayız'
Harris: Bu savaş bitmek zorunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı! 'Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız'
MİT’ten yurtdışında operasyon! Binali Camgöz Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi
Gençlere büyük tuzak, e-sigara sokakta kapış kapış

Gençlere büyük tuzak, e-sigara sokakta kapış kapış

Spotify ve Instagram iş birliği yaptı! Dinlenen şarkılar...

Spotify ve Instagram iş birliği yaptı! Dinlenen şarkılar...

Beta 3 sürümü yayınlandı! İki önemli özellik iPhone'lara geldi

Beta 3 sürümü yayınlandı! İki önemli özellik iPhone'lara geldi

Erzurum'da tarihe ışık tutan kazı: 7 bin yıl öncesine ulaşıldı

Erzurum'da tarihe ışık tutan kazı: 7 bin yıl öncesine ulaşıldı

Antalya açıklarında 3 bin 600 yıllık hançer bulundu

Antalya açıklarında 3 bin 600 yıllık hançer bulundu

Resmen duyuruldu: X'e erişim yasağı mı gelecek?

Resmen duyuruldu: X'e erişim yasağı mı gelecek?