Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi! Talihsiz haber...

Fenerbahçe'den 30+5 milyon karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi.

24 yaşındaki milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olmuştu.



İlk kez forma giyecekti



Brighton ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun, yeni takımıyla ilk maçına yarın Arsenal ile deplasmanda oynanacak lig maçında çıkması bekleniyordu.



İdmanda sakatlandı, 4-5 hafta yok



Dünkü antrenmanda sakatlanan Ferdi'de grade 2 kas yırtığı tespit edildi. Ferdi Kadıoğlu, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.