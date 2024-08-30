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Fenerbahçe hız kesmiyor! Orta sahaya bir isim daha

Fenerbahçe'nin orta saha listesinde yer alan 28 yaşındaki Giovani Lo Celso'dan sevindirici bir gelişme yaşandı. Tottenham, Arjantinli futbolcuyu kadrosundan ayırma kararı aldı.

Ekleme: 30.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Giovani Lo Celso, Tottenham'dan ayrılmak üzere. Arjantinli futbolcunun takımından ayrılması kesinleşti.

Bu gelişme, sarı-lacivertlilerin Lo Celso için harekete geçme ihtimalini artırdı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANABİLİR

Amrabat'ın transferinin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Lo Celso için çalışmalarını hızlandırabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe hız kesmiyor! Orta sahaya bir isim daha

PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO

Son iki sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Lo Celso'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
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