Fenerbahçe hız kesmiyor! Orta sahaya bir isim daha

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Giovani Lo Celso, Tottenham'dan ayrılmak üzere. Arjantinli futbolcunun takımından ayrılması kesinleşti.Bu gelişme, sarı-lacivertlilerin Lo Celso için harekete geçme ihtimalini artırdı.Amrabat'ın transferinin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Lo Celso için çalışmalarını hızlandırabileceği öğrenildi.Son iki sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Lo Celso'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.