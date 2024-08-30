Fenerbahçe hız kesmiyor! Orta sahaya bir isim daha
Fenerbahçe'nin orta saha listesinde yer alan 28 yaşındaki Giovani Lo Celso'dan sevindirici bir gelişme yaşandı. Tottenham, Arjantinli futbolcuyu kadrosundan ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Giovani Lo Celso, Tottenham'dan ayrılmak üzere. Arjantinli futbolcunun takımından ayrılması kesinleşti.
Bu gelişme, sarı-lacivertlilerin Lo Celso için harekete geçme ihtimalini artırdı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANABİLİR
Amrabat'ın transferinin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Lo Celso için çalışmalarını hızlandırabileceği öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO
Son iki sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Lo Celso'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
Bu gelişme, sarı-lacivertlilerin Lo Celso için harekete geçme ihtimalini artırdı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANABİLİR
Amrabat'ın transferinin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Lo Celso için çalışmalarını hızlandırabileceği öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO
Son iki sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Lo Celso'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.