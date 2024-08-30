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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de şampiyonluk hedefi olan Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'la mücadele edecek.

Ekleme: 30.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Maç, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Rizespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir moral kazandı. Sarı-lacivertliler, bu formunu Alanyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Rony Lopes, Yusuf, Efecan, Cordova

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde maç fazlasıyla haftaya 7 puanla lider olarak giriyor. Bu maç, Fenerbahçe'nin liderlik mücadelesinde önemli bir sınav olacak.
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