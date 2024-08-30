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Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi, bugün gerçekleşecek.

Ekleme: 30.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin kura çekimi, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci ve üçüncü organizasyonları için Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.

4 TEMSİLCİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Yeni formatıyla ilk kez sahne alacak olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Ardından, UEFA Konferans Ligi için kura çekimi TSİ 15.30'da gerçekleşecek.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek rakiplerini öğrenecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in karşılaşacağı takımlar belli olacak.

Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

AVRUPA LİGİ TORBASI

1. TORBA

Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag

2. TORBA

Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
FCSB
Fenerbahçe
Maccabi Tel Aviv

3. TORBA

Ferençvaroş
Karabağ
Galatasaray
Elfsborg
Hearts
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorets

4. TORBA

Midtjylland
Malmö
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Rigas Skola
Anderlecht
Twente
Beşiktaş
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