Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin kura çekimi, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci ve üçüncü organizasyonları için Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.Yeni formatıyla ilk kez sahne alacak olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Ardından, UEFA Konferans Ligi için kura çekimi TSİ 15.30'da gerçekleşecek.Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek rakiplerini öğrenecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in karşılaşacağı takımlar belli olacak.1. TORBARomaManchester UnitedPortoAjaxRangersEintracht FrankfurtLazioTottenhamSlavia Prag2. TORBAReal SociedadAZ AlkmaarBragaOlimpiakosOlimpik LyonPAOKFCSBFenerbahçeMaccabi Tel Aviv3. TORBAFerençvaroşKarabağGalatasarayElfsborgHeartsBodo GlimtUnion Saint GilloiseDinamo KievLudogorets4. TORBAMidtjyllandMalmöAthletic BilbaoHoffenheimNiceRigas SkolaAnderlechtTwenteBeşiktaş