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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli tarih yazdı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m serbest stil elemelerinde serisinde 14:45.27 ile birinci, genel klasmanda ise 5'inci olarak ilk 8 içerisinde yer aldı ve Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde finale yükselen ilk yüzücüsü oldu.

Ekleme: 3.08.2024 - 14:08 Güncelleme: 3.08.2024 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m serbest stil elemelerinde serisinde 14:45.27 ile birinci, genel klasmanda ise 5'inci olarak ilk 8 içerisinde yer aldı ve Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde finale yükselen ilk yüzücüsü oldu.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli tarih yazdı!

Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcusu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli'nin yarışı pazar akşamı 19.37'de başlayacak.

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