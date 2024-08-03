Milli yüzücü Kuzey Tunçelli tarih yazdı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m serbest stil elemelerinde serisinde 14:45.27 ile birinci, genel klasmanda ise 5'inci olarak ilk 8 içerisinde yer aldı ve Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde finale yükselen ilk yüzücüsü oldu.