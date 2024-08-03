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Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş mücadele edecek.

Ekleme: 3.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 3.08.2024 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.

Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacağı belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.

Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile


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