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Carlo Ancelotti yine söyledi: Arda Güler en iyilerden biri olabilir

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler hakkında bir kez daha konuştu.

Ekleme: 3.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 3.08.2024 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

İspanyol basınından AS'a konuşan Ancelotti, "Arda Güler, dünyanın en iyi 3 orta saha oyuncusundan birisi olabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, Ancelotti'nin gelecek sezondan itibaren Arda Güler'i daha çok orta sahada kullanmayı planladığı ve hazırlık maçlarında da bunun provasının yapılacağı belirtildi.

Carlo Ancelotti yine söyledi: Arda Güler en iyilerden biri olabilir

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamalarda Arda'nın tarihin en iyi futbolcularından biri olabileceğini söyleyen Ancelotti, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir." demişti.

Arda için özel bir sezon olabileceğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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