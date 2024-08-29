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Trabzonspor Muhammed Cham transferini resmen duyurdu!

Trabzonspor, Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 375 bin Euro kazanacak. Gelecek 3 yılda 1 milyon 275 bin Euro kazanacak Avusturyalı futbolcunun 1 yıllık opsiyonun kullanılması halinde kazancı ise 1 milyon 400 bin Euro olacak.

Trabzonspor Muhammed Cham transferini resmen duyurdu!
Ekleme: 29.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Fransa ekiplerinden Clermont forması giyen Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Muhammed Cham'ın kulübümüze kesin transferi konusunda Clermont ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır' ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 375 bin Euro kazanacak. Gelecek 3 yılda 1 milyon 275 bin Euro kazanacak Avusturyalı futbolcunun 1 yıllık opsiyonun kullanılması halinde kazancı ise 1 milyon 400 bin Euro olacak.

Trabzonspor Muhammed Cham transferini resmen duyurdu!
Trabzonspor Muhammed Cham transferini resmen duyurdu!
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