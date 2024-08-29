Rakibimiz Lugano! İşte muhtemel 11'ler...

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu yenerek grup aşamasına geçmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu ağırlayacak.



Karşılaşma Dolmabahçe Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu tarafından yönetilecek.



AVRUPA LİGİ HEDEFİ



İsviçre'de oynanan ve 3-3 sonuçlanan ilk maçın ardından, bu rövanş karşılaşmasında rakibine üstünlük sağlayacak takım UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselecek.



Kaybeden taraf ise UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Beşiktaş, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlik durumunda ise uzatmalara ve gerekirse penaltılara gidilecek.



İLK MAÇTAKİ PERFORMANS



Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş, rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamayarak maçı 3-3 berabere tamamladı.



Bu maç, siyah-beyazlıların bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi karşılaşma oldu. Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenmiş, ligde ise Samsunspor'u 2-0 ve Antalyaspor'u 4-2 mağlup etmişti.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.



Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi.