Olimpiyat efsanesi Yusuf Dikeç marka oluyor! Başvurular yapıldı

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi olan Yusuf Dikeç, rahat tavırlarıyla dünya çapında bir ikon haline geldi.Tişörtleri bastırılan, kahvelere resmi çiziken Dikeç, gündemden düşmeyen ikonik pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusunda bulundu.Olimpiyatlar'da sergilediği performansın yanı sıra atışlarda ekipman kullanmadan eli cebinde çekilen görüntüleri uluslararası alanda büyük yankı uyandıran Dikeç, marka olma yolunda ilk adımını attı.Sosyal medyada büyük bir furya haline gelen o poz için Uzmanlar, osyal medya başta olmak üzere farklı alanlarda kişi ve kurumlara önemli kazanç sağladığı bilinen meşhur hareketin ticari amaçla kullanılmasının maddi ve manevi zararlara yol açabileceğini belirtti.Yusuf Dikeç adına iki hafta önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurulmuş ancak başarılı sporcu, başvuranın kendisi olmadığını dile getirmişti.Yusuf Dikeç'in marka tescil başvurusunu gerçekleştiren Markiz Patent, “İyi niyetli olmadığını düşündüğümüz birinin başvurusu bizi harekete geçirdi. Türkiye'ye hem gümüş madalya kazandıran hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan Yusuf Dikeç'in marka başvurusuna aracılık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milli sporcumuz da tescil sürecini yakından takip ediyor' ifadelerini kullandı.