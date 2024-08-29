Liverpool, Federico Chiesa'yı duyurdu

Juventus'un yıldız oyuncusu Federico Chiesa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu.Kırmızı-beyazlılar, bu transfer için 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Federico Chiesa için Barcelona da ciddi bir ilgi göstermişti; ancak oyuncunun Premier Lig'e gitme isteği transferi zorlaştırmıştı. Sonunda Chiesa, Liverpool'un yolunu tuttu.Chiesa'nın ismi, ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak, İtalyan oyuncu, İngiltere'yi tercih ederek Liverpool ile anlaşma sağladı.Juventus formasıyla toplamda 131 maça çıkan Federico Chiesa, bu süre zarfında 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.