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Liverpool, Federico Chiesa'yı duyurdu

Juventus'dan Federico Chiesa, 13 milyon euro karşılığında Liverpool'un yolunu tuttu.

Liverpool, Federico Chiesa'yı duyurdu
Ekleme: 29.08.2024 - 17:09 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Juventus'un yıldız oyuncusu Federico Chiesa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu.

Kırmızı-beyazlılar, bu transfer için 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Federico Chiesa için Barcelona da ciddi bir ilgi göstermişti; ancak oyuncunun Premier Lig'e gitme isteği transferi zorlaştırmıştı. Sonunda Chiesa, Liverpool'un yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YLE DE ANILDI
Chiesa'nın ismi, ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak, İtalyan oyuncu, İngiltere'yi tercih ederek Liverpool ile anlaşma sağladı.

Liverpool, Federico Chiesa'yı duyurdu

JUVENTUS KARİYERİ
Juventus formasıyla toplamda 131 maça çıkan Federico Chiesa, bu süre zarfında 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.
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