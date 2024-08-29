Joshua King'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Joshua King, Fransa takımıa Toulouse ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılan Joshua King'in yeni takımı resmen açıklandı.Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, serbest statüde bulunan Joshua King'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli futbolcunun 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.Joshua King, Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.