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Joshua King'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Joshua King, Fransa takımıa Toulouse ile sözleşme imzaladı.

Joshua King'in yeni takımı belli oldu
Ekleme: 29.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılan Joshua King'in yeni takımı resmen açıklandı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, serbest statüde bulunan Joshua King'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli futbolcunun 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

KING'İN FENERBAHÇE KARNESİ
Joshua King, Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Joshua King'in yeni takımı belli oldu
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