Joshua King'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Joshua King, Fransa takımıa Toulouse ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılan Joshua King'in yeni takımı resmen açıklandı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, serbest statüde bulunan Joshua King'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli futbolcunun 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
KING'İN FENERBAHÇE KARNESİ
Joshua King, Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, serbest statüde bulunan Joshua King'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli futbolcunun 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
KING'İN FENERBAHÇE KARNESİ
Joshua King, Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.