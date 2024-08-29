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Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! Resmi açıklama geldi...

Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız oyuncu için temaslarını sıklaştırdı. Fenerbahçe'den ise oyuncuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ekleme: 29.08.2024 - 09:14 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

Orta saha için arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'den ise oyuncuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Faslı orta saha Sofyan Amrabat için sarı lacivertli ekipten flaş bir açıklama geldi.

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 28 yaşındaki Faslı oyuncu Sofyan Amrabat için İtalyan ekibi Fiorentina'ya teklif resmi yaptıklarını belirtti ve "1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu 15 milyon Euro'dan daha düşük bir teklif yaptık" ifadesini kullandı.

ATLETICO MADRID DE İSTİYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat transferinde güçlü bir rakip çıktı.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON €

Ön libero pozisyonunda oynayan 1.85 boyundaki Amrabat'ın TransferMarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Amrabat'ın Fiorentina ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! Resmi açıklama geldi...
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