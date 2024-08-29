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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e Kylian Mbappe talimatı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda Arda Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdi. Ancelotti, Arda'dan Kylian Mbappe'yi daha fazla pozisyona sokmasını istedi ve bazı oyun düzeni değişiklikleri planladı.

Ekleme: 29.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Defensa Central'in haberine göre, Ancelotti, Arda'ya Kylian Mbappe'yi daha fazla pozisyona sokması gerektiğini belirtti ve "Arda, Mbappe boşa çıktığında bunu görebilme yeteneğine sahipsin." dedi.



Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e Kylian Mbappe talimatı



MBAPPE’DEN DAHA FAZLA YARARLANMA PLANI

Ancelotti'nin Kylian Mbappe'den daha fazla yararlanmak için oyun düzeninde bazı değişiklikler yapacağı ve Fransız yıldızın oyunda fark yaratabilmesi adına çevresindeki futbolculara özel talimatlar vereceği belirtildi.
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