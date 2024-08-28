Weghorst'ta ters köşe! Süper Lig derken...

İngiltere Championship takımlarından Burnley'de kadroda düşünülmeyen Wout Weghorst, yeniden Hollanda Eredivisie'de forma giymeye çok yakın.Hollanda basınından De Telegraaf'ta yer alan haberde Ajax ve Burnley'nin transfer için anlaşmaya vardığı belirtildi.Weghorst'un kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin resmiyete kavuşacağı aktarıldı.Geçtiğimiz sezonu Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da kiralık olarak tamamlayan Wout Weghorst, Hollanda'ya geri dönmenin ve Ajax'ta oynamanın kendisi için seçeneklerden biri olduğunu söylemişti.Kicker'a geçtiğimiz ay verdiği röportajda Hollandalı golcü, "Benim için genel olarak transfer paketinin uygun olması gerekiyor. Ailece çok fazla seyahat ediyoruz. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum. Bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü. Fazla söze gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.Wolfsburg'dan Burnley'ye 2022'de transfer olan deneyimli golcü ertesi sezonun ilk bölümünü Beşiktaş'ta, ikinci bölümünü ise Manchester United'a kiralık olarak geçirdi.Weghorst, geçtiğimiz sezonu ise Hoffenheim'da tamamladı. Hollandalı golcü kariyeri boyunca çıktığı 490 maçta 184 gol ve 60 asist kaydetti.EURO 2024'te Hollanda forması ile başarılı maçlar çıkartan deneyimli golcünün ismi uzun süre Trabzonspor ile de anıldı.