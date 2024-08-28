Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.
TFF, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı
İşte Süper Lig'de 4. hafta görev yapacak hakemler:
30 Ağustos Cuma
21.00 | Fenerbahçe - Alanyaspor | Mehmet Türkmen
31 Ağustos Cumartesi
19.15 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa | Ali Şansalan
19.15 | Konyaspor - Kayserispor | Emre Kargın
21.45 | Göztepe - Bodrum FK | Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 | Adana Demirspor - Galatasaray | Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar
19.15 | Başakşehir - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır
19.15 | Eyüpspor - Trabzonspor | Atilla Karaoğlan
21.45 | Beşiktaş - Sivasspor | Direnç Tonusluoğlu
21.45 | Hatayspor - Samsunspor | Cihan Aydın
İşte Süper Lig'de 4. hafta görev yapacak hakemler:
30 Ağustos Cuma
21.00 | Fenerbahçe - Alanyaspor | Mehmet Türkmen
31 Ağustos Cumartesi
19.15 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa | Ali Şansalan
19.15 | Konyaspor - Kayserispor | Emre Kargın
21.45 | Göztepe - Bodrum FK | Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 | Adana Demirspor - Galatasaray | Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar
19.15 | Başakşehir - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır
19.15 | Eyüpspor - Trabzonspor | Atilla Karaoğlan
21.45 | Beşiktaş - Sivasspor | Direnç Tonusluoğlu
21.45 | Hatayspor - Samsunspor | Cihan Aydın