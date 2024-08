Okan Buruk: Birinci sorumlu benim

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Young Boy'su ağırladı.Sarı-kırmızılı temsilcimiz, müsabakadan 1-0 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.Buruk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:“Buraya maç sonu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımın hocası olarak çıkmak isterdim. Çünkü ülkemizi en azından bir takımın orada temsil etmesini hayal ediyorduk. Amacımız buydu ama başaramadık. Bu yüzden üzüntülüyüz, camia olarak bu üzüntüyü yaşıyoruz. Özellikle ilk yarıda çok yavaş oynadığımızı, topu bir türlü öne doğru, doğru bir şekilde taşıyamadığımızı düşünüyorum. Oyun kurmada sıkıntılar yaşadık. Rakibimiz bizi doğru karşıladı. Buna çözümler üretmeliydik, antrenmanda tabii ki bu çözümleri söyledik ama oyun hızımız iyi değildi. Özellikle iki maçta da önemli eksikler vardı. Davinson Sanchez'in olmamasını iki maçta da aradık. Özellikle savunmadan topu taşımada zorlandık. Daha çok üretmemiz, daha çok pozisyona girmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda topu biraz daha rakip kale önünde oynadık, topa biraz daha sahip olduk. En net gol pozisyonumuz Icardi'nin vuruşu, belki 1-0'ı yakalayabilirdik. Dönüşünde de geçiş yedik ve 1-0 geriye düştük, sonrasında da kırmızı kart gördük. Takım olarak çok iyi oynamadığımızı gördük. Geçen sene Molde maçında da çok iyi oynamamıştık ama daha iyi sonlandırmıştık, şanslıydık ve kazanmıştık. Hayal ettiğimizin çok altında kaldık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, maçın başından sonuna kadar takımı destekledi ve maç bittikten sonra takımı alkışladılar. Son 2 senenin şampiyonunu bağrına bastı. Bizim için çok önemli bir lig olan Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Orada kendimize hedefler çizeceğiz. Sakat oyuncularımızın dönmesi ve yapacağımız en az 2 transfer kadro yapımızı biraz daha şekillendirecek. Oyuncularımın iyi niyetinden şüphem yok. Birinci sorumluluk her zaman bende. Onları seçen, onlarla paylaşan, onlarla maçın hazırlığını yapan teknik direktördür. Daha iyisini yapabiliriz, daha iyisini yapacağız. Kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz. Avrupa Ligi'nde de hak ettiğimiz yere, en yüksek yerlere gitmeye çalışacağız.”En büyük sorunlarının konsantrasyon eksikliği yaşamaları olduğuna değinen Okan Buruk, şu değerlendirmede bulundu:“İki senelik dönemde en çok derbi kazanan biziz. Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United'ı yenen yine bu takım. Bizim en büyük sıkıntımız; konsantrasyon eksikliği yaşadığımızı düşünüyorum. Rakibimizi ne kadar önemsemezsek, kendimizi ne kadar garanti görürsek, bu turu nasıl olsa geçeriz dersek, biz rakiplerimizden ne kadar az konsantre olursak, onlar kadar maçın içine girmezsek, inanmazsak ve bu mücadeleyi vermezsek en büyük sıkıntımız bu. Biz bu oyunun çok daha fazlasını Bayern Münih'e karşı oynadık. İki senede neredeyse bütün derbi maçlarının tamamını kazandık. Burada maçlarımızı rakip ayırt etmeksizin daha ciddi şekilde devam ettirmemiz gerekir. Rakiplerimiz kadar bu maçların içinde mücadele etmediğimizi, onlar kadar istemediğimizi düşünüyorum. Bunu sağlayacak olan da teknik adam. Bunu oyuncuya bağlamıyorum. Buna uygun oyuncuyu seçecek, oynatacak olan da teknik adam. 2 senede çok az maç kaybettik ama kaybettiğimiz maçlarda da bu konsantrasyon eksikliği bizim her zaman başımıza mal oldu. Bu maçta özellikle ilk yarıda aşırı motivasyonun da oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu da düşünebilirim. Çok istiyorlardı. Kadro anlamında da zaman zaman yaşadığımız sıkıntılar oluyor. Galatasaray takımı kadro yapısı olarak bugünkü oyunun çok üstünde işler ortaya koyması gerekiyor.”Mağlubiyette oyunculardan çok kendisinin sorumlu olduğunu ve Davinson Sanchez'in eksikliğini yaşadıklarını söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, şöyle dedi:“Oyuncularımın iyi niyetinden, ellerinden gelenin yüzde 100'ünü yaptıklarından şüphem yok. Konsantrasyon eksikliği bazen herkeste olabilir. Oyuncular bu işte en az suçsuz olan taraf. Birinci öncelik hep bende. Tabii ki eksiklerimiz var. Özellikle Beşiktaş maçından sonra Davinson Sanchez'li oyunla Davinson Sanchez'siz oyun arasında dağlar kadar fark olduğunu net bir şekilde söylemem gerekiyor. O döndükten sonra savunma hattına belki takviyeler olabilir. Transfer yapacağız. Bu maçlarda hiç tam kadro oynamadık. Hem hız hem de oyun kurma anlamında Davinson'un olduğu Hatay maçıyla diğer 2 maç arasında çok fark var. Mağlubiyeti tabii ki tek bir oyuncunun yokluğuna bağlamıyorum. Önde baskı yapıyorsanız, arkada bir tane çabuk oyuncunuzun olması işinizi kolaylaştırıyor. Bugün oyun kurmada çok zorlandık. Takviyeler yapacağız, yolumuzu ayırmak istediklerimizle ayıracağız. Kafamızı kaldırıp hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanacağız. 25. şampiyonluk, 5. yıldız ve Avrupa'da büyük başarılar hedeflerimiz devam ediyor. Bunun gerisinde kalmayacağız. Bugün için üzgünüz, hayalimiz ve hedefimiz farklıydı. Maddi olarak tabii kulübün büyük bir geliri olacaktı. Oyuncularımız için de prestijli bir turnuvada olmak çok önemliydi. Bunu yeni başarılarla birlikte Avrupa Ligi'nde devam ettirebiliriz.”Hatalı bir ilk 11 çıkarıp çıkarmadığıyla ilgili gelen soru üzerine de açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:“Hepimiz maç öncesi 2 forvet oynaması lazım deriz Galatasaray için. Batshuayi, bir maç önce 2 gol atmış. Bazen maç içinde 2 forvetten aynı verimi alamıyorsunuz. Fiziksel olarak temaslı oyunda Barış'ı arkada kullanmak istedik. Hakim Ziyech'i de özellikle üretkenlik anlamında kullanmak istedik. Maç öncesi gözümde her şey oturuyordu ama performanslarımız çok düşüktü. Oyuncu tiplemesinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Takım olarak çok kötü oynadık. Kalitemizin düştüğü bir oyunda mevkileri de değerlendirmek aslında çok doğru olmuyor. Bazen o kadar kolay topları kaybetti ki rakibimiz de bizim tersimize her şeyi iyi yaptı. Belki hayatlarında bu kaliteye ulaşmamış oyuncular bile bence inanılmaz işler yaptı. Burada onların rahat olması, bizim kendimizi baskı altına almamız istediklerimizi yerine getiremediğimizi net şekilde gösteriyor. Davinson ve Abdülkerim'in yokluğunda Kaan'ı ortaya çekmek zorunda kaldık, o yüzden onun performansını da tam olarak alamadık. Sağ bekte de oyun kurmada hem de yan ortada Kaan'ı çok iyi şekilde kullanıyorduk. Jelert'in fiziksel olarak tam hazır olmaması da burada bizi farklı düşüncelere itti. Maç sonu bazı şeyleri değiştirmek istersiniz ama maç önü hayal ettiğiniz, düşündüğünüz arasında maç sonu düşündüğünüz arasında farklar oluyor. Ben sadece daha iyi oynamamızı beklerdim. Maçın bütün bölümlerine baktığımızda maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik.”