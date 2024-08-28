Galatasaray'da hareketli saatler! Bazı yöneticilerin istifası gündemde...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a iki maçta da mağlup olan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.Sarı-kırmızılı yönetim, saat 18'de olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. G.Saray'da bazı yöneticilerin istifası gündemde...