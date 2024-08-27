Galatasaray'da bir takım yolcu! Tam 11 isme kapı göründü

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da aynı başarıyı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.Geçtiğimiz sezonlara göre daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 4 transferi açıkladı.İlk takviyesini forvet hattına yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.Galatasaray, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu.Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi. Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.Galatasaray son olarak ise orta sahasını Gabriel Sara ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Championship ekibi Norwich City'den transfer edilen Brezilyalı orta saha için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen ve 5 yıllık sözleşmeye imza atan Sara, yıllık 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanacak.Transfer çalışmalarının devam ettiği Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen 8 futbolcuyla vedalaşmaya hazırlanıyor.Sarı kırmızılıların yollarını ayırmayı planladığı isimler şu şekilde;Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Leo Dubois, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Sergio Oliveira, Zaha ve Halil Dervişoğlu.