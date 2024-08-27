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Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini açıkladı

Beşiktaş, Augsburg'dan Felix Uduokhai'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti.

Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini açıkladı
Ekleme: 27.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Uduokhai'nin 2024-25 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı belirtildi.
Transfer videosunda Ciro Immobile'nin Felix'e mektup yazması da dikkat çekti.

AUGSBURG'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkan Felix Uduokhai, 2 gol atarak savunmadaki katkısının yanı sıra hücumda da etkili olduğunu gösterdi.
26 yaşındaki oyuncu, fiziksel özellikleri ve savunma yetenekleriyle sezon boyunca adından söz ettirdi.



Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini açıkladı

ALMANYA'DA 150 MAÇ TECRÜBESİ
Uduokhai, Bundesliga'da Augsburg, Wolfsburg ve 1860 Münih takımlarıyla toplam 150 maça çıkarken 4 gol kaydetti.
Geçen sezon Augsburg'da 2922 dakika sahada kalarak istikrarını koruyan Uduokhai, Bundesliga'nın en güvenilir savunma oyuncuları arasında yer aldı.
Augsburg, Temmuz 2020'de Wolfsburg'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Uduokhai'yi şimdi Beşiktaş'a kiralık olarak gönderdi.


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