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Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi!

Bu sezon birçok oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da gözler Paul Onuachu'ya çevrildi. Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Nijeryalı golcü yeniden Trabzonspor'a gelmek için hazırlık yapıyor.

Ekleme: 26.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da Onuachu ve Weghorst için temaslar sürüyor. St. Gallen ile oynanacak olan UEFA Konferans Ligi rövanş maçını kazanarak adını lig aşamasına yazdırmakta kararlı olan bordo-mavililer, 2 Eylül tarihinde UEFA'ya sunulacak olan kesin listeye kadar bu iki isimden birisini kadroya katacak.

WEGHORST OLMADI, GÖZLER ONUACHU'DA

Burnley Teknik Direktörü Scott Parker, Weghorst'un ayrılacağını açıklarken İngiliz ekibi henüz Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul etmedi. Önceki gün Southampton yetkililerine Trabzonspor'a gitme konusundaki isteklerini bir kez daha belirten Onuachu ve menajeri, Trabzonspor'un maddi konulardaki anlaşmazlığı çözmesini ve kısa süre içerisinde Trabzon'a doğru yola çıkmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi!
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