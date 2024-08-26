Lucas Torreira için bomba iddia! Almaya geliyorlar...

Süper Lig'de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Sarı kırmızılılar, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmek isterken, bomba bir iddia gündeme geldi.Cimbom'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira hakkında şok bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Galatasaray, salı günü 3-2'nün rövanşında Young Boys'u ağırlayacak.Gündemi tamamen rövanş maçına çeviren Galatasaray'ın tur atlaması için bu karşılaşmayı en az 2 farklı kazanması gerekiyor.Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren ve eksik bölgelere takviye yapmak için sıkı çalışan sarı-kırmızılılar, rövanş maçına kadar tüm odağını bu karşılaşmaya vermiş durumda.Bir yandan Galatasaray Young Boys maçı ve transfer gündemiyle boğuşurken, Arjantin basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.İddiaya konu olan isim ise sarı-kırmızılıların vazgeçilmez oyuncularından biri olan Lucas Torreira.Bocanoticias'ın haberine göre; Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme takımında kadro kalitesini arttırmak ve Real Madrid ya da Bayern Münih gibi Dünya Kulüpler Kupası'nda oynayan büyük takımlarla aynı seviyede mücadele edebilmesi için Ocak ayında Lucas Torreira'nın gelmesini istiyor.Torreira'nın gelecek transfer döneminde Boca'nın en büyük hedefi olduğu belirtilen haberde, oyuncunun sözleşmesinin son bir buçuk yılı kaldığı ve böylece Galatasaray'dan ayrılması daha kolay olabileceği detayı yer aldı.Torreira'nın, başkan tarafında uzun zamandır uluslararası bir figür olarak özlemini çektiği bir isim olduğunun altı çizilirken, bir dönem adının Boca Juniors ile geçtiğinin ancak oyuncunun Arsenal'dan Galatasaray'a transfer olduğu aktarıldı.Artı olarak Uruguaylı yıldızın piyasa değerinin 15 milyon Euro olduğu ve Riquelme'nin önemli bir finansal çaba sarf harcaması gerektiği belirtildi.Torreira da kısa bir süre önce verdiği bir röportajda Galatasaray'ın Avrupa'daki son takımı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:"Boca'da oynamak için can atıyorum. Bunu tüm ruhumla istiyorum. Riquelme ile sık sık konuşuyorum. Galatasaray'da 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzaladım. Bunun Avrupa'daki son kulübüm olacağını biliyorum ve sonrasında Boca'ya gitmek istiyorum."