Fenerbahçe'den ayrılan Joshua King, Premier Lig yolunda

Temmuz 2024'te Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Joshua King, o tarihten bu yana yeni bir kulüp arayışındaydı. Norveçli yıldızın peşine sürpriz bir Premier Lig ekibi düştü.Ada basınından FLW'nin haberine göre Luton Town, Joshua King'i transfer etmek istiyor.Haberde, 32 yaşındaki oyuncunun transferinin, Luton Town'un sezon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıkan King, sarı-lacivertli takıma 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.