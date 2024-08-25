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Christoph Daum hayatını kaybetti

Eski futbolcu Ümit Özat, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden Christoph Daum'un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Christoph Daum hayatını kaybetti
Ekleme: 25.08.2024 - 09:13 Güncelleme: 25.08.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor takımlarını yöneten eski teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti.

Vefat haberini, eski futbolcu Ümit Özat sosyal medya hesabından paylaştı.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Özat şu ifadeleri kullandı:

"Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu."

70 yaşındaki Alman teknik adam Daum, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Daum, kariyerinde birçok başarıya imza atmıştı.


CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Paul Daum, 24 Ekim 1953'te Doğu Almanya'da doğdu. Futbol kariyerine 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 kulübünde adım attı ve burada bir sezon boyunca mücadele etti.

Ardından, üç yıl boyunca Eintracht Duisburg forması giydi. 1975'te Köln II'ye transfer olan Daum, bu takımda büyük bir başarıya imza attı; ancak, en dikkat çekici başarısı, 1981'de Almanya Amatör Şampiyonu olmalarıydı ve bu şampiyonlukta final maçında sahada yer almadı.

28 yaşındayken futbolculuk kariyerini sonlandıran Daum, antrenörlük kariyerinde ise Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı.

Christoph Daum hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ'I BİR, FENERBAHÇE'Yİ İKİ KEZ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen'de, 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında ise Fenerbahçe'de son haftada bıraktığı puanlarla şampiyonlukları kaybetti.

Türkiye'de yıllarca görev yapan Christoph Daum Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Teknik adam Türkiye'de en son Bursaspor'u çalıştırmıştı.
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