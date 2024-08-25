Beşiktaş, Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı

Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 ile başlayan ve 3. haftayı Bay geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.29 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de İsviçre takımı Lugano ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, 7. imzasını attırmaya hazırlanıyor.DHA'nın haberine göre; Siyah-beyazlılar teknik direktör Van Bronckhorst'un isteği ve onayıyla sol stoper transferini bitirme aşamasına geldi ve Bundesliga ekibi Augsburg'un 27 yaşındaki sol stoperi Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı.Beşiktaş yönetimi, birkaç gün içinde oyuncuyu İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirmeyi planlıyor.Başarılı oyuncunun bu sezon zorunlu satın alma seçeneğiyle kiralık oynanacağı öğrenildi.7 milyon euro piyasa değerine sahip olan Felix Uduokhai, geçen sezon Augsburg ile 33 maça çıktı.1 metre 93 santimetre boyundaki Nijerya asıllı Alman stoper, rakip ağları 2 kez havalandırdı.BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİBeşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu 6 isimle güçlendirdi.Siyah-beyazlılar Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Cher Ndour transferlerini duyurdu.