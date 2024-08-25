  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,69 - 37,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş, Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir stoperi daha kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Bundesliga ekibi Augsburg'un 27 yaşındaki sol stoperi Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı.

Ekleme: 25.08.2024 - 12:45 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 ile başlayan ve 3. haftayı Bay geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

29 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de İsviçre takımı Lugano ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, 7. imzasını attırmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

DHA'nın haberine göre; Siyah-beyazlılar teknik direktör Van Bronckhorst'un isteği ve onayıyla sol stoper transferini bitirme aşamasına geldi ve Bundesliga ekibi Augsburg'un 27 yaşındaki sol stoperi Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı.


Beşiktaş, Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş yönetimi, birkaç gün içinde oyuncuyu İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirmeyi planlıyor.

Başarılı oyuncunun bu sezon zorunlu satın alma seçeneğiyle kiralık oynanacağı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

7 milyon euro piyasa değerine sahip olan Felix Uduokhai, geçen sezon Augsburg ile 33 maça çıktı.

1 metre 93 santimetre boyundaki Nijerya asıllı Alman stoper, rakip ağları 2 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

Beşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu 6 isimle güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Cher Ndour transferlerini duyurdu.
Bakan Tunç: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Tuncay Özkan'a sert tepki: Ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi
Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü
700 bin mükellef tespit edildi! Bakan Şimşek açıkladı: Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı...
CHP'nin fıstık mitinginde, belediye başkanının eşi protestocu oldu
Pirireis Yunan basınında gündem oldu
Etimesgut Belediyesi, çocuğa saldıran köpeği sokağa salacak
AB Yüksel Temsilcisi Borrell: Türkiye ve Rusya Afrika'da yerimizi alıyor
Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü parti belli oldu! Sır gibi saklanıyordu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Özgür Özel çark etti! Hamas hakkında söylediklerini yalanladı
Bakan Tunç'tan 'Manipülasyon yapan çeteler' vurgusu! 'Mehmet Şimşek istifa etti' yalanına soruşturma
Elektrik tüketiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı artıyor! Bakan Bayraktar: Rekor seviyelere ulaştık
CHP'de reklam belediyeciliği! Ak Parti Eskişehir İl Başkanı vahim durumu açıkladı
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine inceleme: Bakanlık açıkladı!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 334'e yükseldi
İBB'nin izin verdiği Vaniköy'deki skandaldan bir de ağaç katliamı çıktı
Mavi Vatan'a yeni güç: Pirireis denizaltısı bugün hizmete girecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Milyonlarca insana takılacak! Elon Musk açıkladı

Milyonlarca insana takılacak! Elon Musk açıkladı

Instagram MSN'yi hatırlatacak! O özellik geliyor

Instagram MSN'yi hatırlatacak! O özellik geliyor