Ülke puanı sırılamasında son durum! Kaçıncı sıradayız?

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor Avrupa kupalarında dün akşam sahaya çıktı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi play-off mücadelesinde deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden Başakşehir ise St. Patrick’s takımıyla golsüz berabere kaldı. Diğer temsilcimiz bordo mavililer ise rakibi St. Gallen ile berabere kaldı. Takımlarımızın aldığı sonuçlar doğrudan ülke puanı sıralamasına etki ediyor. Buna göre Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, güncel ülke puanı sıralaması..