Ülke puanı sırılamasında son durum! Kaçıncı sıradayız?
Temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor Avrupa kupalarında dün akşam sahaya çıktı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi play-off mücadelesinde deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden Başakşehir ise St. Patrick’s takımıyla golsüz berabere kaldı. Diğer temsilcimiz bordo mavililer ise rakibi St. Gallen ile berabere kaldı. Takımlarımızın aldığı sonuçlar doğrudan ülke puanı sıralamasına etki ediyor. Buna göre Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, güncel ülke puanı sıralaması..
Ülke puanı sıralamasında kritik bir haftayı geride bıraktık. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Yonung Boys karşısında 3-2 mağlubiyetle ayrılırken Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'de Avrupa'da sahne aldı.
Türkiye, geçen yıl yaptığı çıkışla 3 basamak birden yükselerek ilk 10 takımın arasında yer alarak sezonu tamamlamıştı. Temsilcilerimiz ise geride kalan maçlardan 2.00 puan topladı.
Çek Cumhuriyeti takımları üst üste aldıkları galibiyetlerle birlikte ülke puanına bu sezon 3.300 puanlık katı sağladı.
TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?
22 Ağustos Perşembe günü alınan sonuçlarla birlikte Türkiye, 35.600 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Çek Cumhuriyeti ise 36.850 puanla 9. basamakta yer alıyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024-2025
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 58.093
6- HOLLANDA - 54.566
7- PORTEKİZ - 49.916
8 - BELÇİKA - 43.600
9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.850
10- TÜRKİYE - 35.600
Türkiye, geçen yıl yaptığı çıkışla 3 basamak birden yükselerek ilk 10 takımın arasında yer alarak sezonu tamamlamıştı. Temsilcilerimiz ise geride kalan maçlardan 2.00 puan topladı.
Çek Cumhuriyeti takımları üst üste aldıkları galibiyetlerle birlikte ülke puanına bu sezon 3.300 puanlık katı sağladı.
TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?
22 Ağustos Perşembe günü alınan sonuçlarla birlikte Türkiye, 35.600 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Çek Cumhuriyeti ise 36.850 puanla 9. basamakta yer alıyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024-2025
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 58.093
6- HOLLANDA - 54.566
7- PORTEKİZ - 49.916
8 - BELÇİKA - 43.600
9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.850
10- TÜRKİYE - 35.600