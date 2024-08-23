  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,69 - 37,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ülke puanı sırılamasında son durum! Kaçıncı sıradayız?

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor Avrupa kupalarında dün akşam sahaya çıktı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi play-off mücadelesinde deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden Başakşehir ise St. Patrick’s takımıyla golsüz berabere kaldı. Diğer temsilcimiz bordo mavililer ise rakibi St. Gallen ile berabere kaldı. Takımlarımızın aldığı sonuçlar doğrudan ülke puanı sıralamasına etki ediyor. Buna göre Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, güncel ülke puanı sıralaması..

Ekleme: 23.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Ülke puanı sıralamasında kritik bir haftayı geride bıraktık. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Yonung Boys karşısında 3-2 mağlubiyetle ayrılırken Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'de Avrupa'da sahne aldı.

Türkiye, geçen yıl yaptığı çıkışla 3 basamak birden yükselerek ilk 10 takımın arasında yer alarak sezonu tamamlamıştı. Temsilcilerimiz ise geride kalan maçlardan 2.00 puan topladı.

Çek Cumhuriyeti takımları üst üste aldıkları galibiyetlerle birlikte ülke puanına bu sezon 3.300 puanlık katı sağladı.

Ülke puanı sırılamasında son durum! Kaçıncı sıradayız?

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?
22 Ağustos Perşembe günü alınan sonuçlarla birlikte Türkiye, 35.600 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Çek Cumhuriyeti ise 36.850 puanla 9. basamakta yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024-2025
1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 58.093

6- HOLLANDA - 54.566

7- PORTEKİZ - 49.916

8 - BELÇİKA - 43.600

9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.850

10- TÜRKİYE - 35.600
Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü parti belli oldu! Sır gibi saklanıyordu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Özgür Özel çark etti! Hamas hakkında söylediklerini yalanladı
Bakan Tunç'tan 'Manipülasyon yapan çeteler' vurgusu! 'Mehmet Şimşek istifa etti' yalanına soruşturma
Elektrik tüketiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı artıyor! Bakan Bayraktar: Rekor seviyelere ulaştık
CHP'de reklam belediyeciliği! Ak Parti Eskişehir İl Başkanı vahim durumu açıkladı
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine inceleme: Bakanlık açıkladı!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 334'e yükseldi
İBB'nin izin verdiği Vaniköy'deki skandaldan bir de ağaç katliamı çıktı
Mavi Vatan'a yeni güç: Pirireis denizaltısı bugün hizmete girecek
CHP'li belediyede tam gaz satış furyası: Gayrimenkulleri sata sata bitiremediler
Çin'den KAAN'a övgü: Gerçek bir 5’inci nesil savaş uçağı
CHP'li İBB'nin ulaşım çilesi bitmiyor! Yine arızalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 11 ilde büyük operasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına yalanlama: Resmi açıklama yetmedi bir de buradan yazayım
Bakanlık harekete geçti! Yapmayan şimdi yandı
Bakan Kurum: 2025 yılı sonu depremzedelerin tamamı evine kavuşacak
Bakan Işıkhan'dan Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlara uyarı! İlave ücret öderken dikkatli olun
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon: 16 terörist etkisiz
CHP’nin yönetimindeki İzmir’de felaket büyüyor! Ölü balıklar, kötü kokular, umursamazlık….
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Milyonlarca insana takılacak! Elon Musk açıkladı

Milyonlarca insana takılacak! Elon Musk açıkladı

Instagram MSN'yi hatırlatacak! O özellik geliyor

Instagram MSN'yi hatırlatacak! O özellik geliyor