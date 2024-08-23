Kerem Aktürkoğlu'ndan LGBT bayrağına tekme: UEFA’nın ikiyüzlülüğüne böyle tepki gösterdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekibin LGBT propagandası damga vurdu. Young Boys kulübü, stadyumdaki köşe bayraklarında yer alan logosunu LGBT renkleriyle değiştirdi.Merih Demiral'ın Türklüğün sembolü olarak yaptığı 'bozkurt' işaretini siyasi bulan ve 2 maç ceza veren UEFA'nın, organizasyonunda LGBT propagandasının yapılmasına göz yumması tepki çekti.Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu da UEFA'nın bu ikiyüzlülüğüne sessiz kalmadı.Milli futbolcunun maçta tribünden çekilen gol sevinci görüntülerinde LGBT bayrağı renklerindeki korner direğine tekme attığı görüldü.İşte Kerem Aktükroğlu'nun sosyal medyada gündem olan o hareketi