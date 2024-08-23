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Fenerbahçe'de vedalar devam ediyor! Sıradaki 2 futbolcu

Fenerbahçe'de sıradaki ayrılıkların Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de vedalar devam ediyor! Sıradaki 2 futbolcu
Ekleme: 23.08.2024 - 09:14 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Geçen sezonun sona ermesinin ardından sözleşmeleri biten Leoanardo Bonucci ve Joshua King'le veda penceresini açan Fenerbahçe'de şişkin kadro bir bir azaltılmaya başladı.

Sarı-lacivertlilerde bu iki isimden sonra Michy Batshuayi, Galatasaray'ın yolunu tuttu. Ardından ise; Umut Nayir, Melih Bostan, Emre Demir, Jin-ho ho, Emir Ortakaya, Tiago Çukur'la vedalaşıldı. Yusuf Kocatürk de Ümraniye'nin yolunu tuttu.

Sonrasında Yiğit Efe Demir, Çağtay Kurukalıp ve 8 Ağustos'ta kadroya katılan Marius Doh, 9 Ağustos'ta Karagümrük'e gönderildi. Son olarak ise Crespo ve Joao Pedro'nun sözleşmeleri feshedildi.

Fenerbahçe'de vedalar devam ediyor! Sıradaki 2 futbolcu

SIRADAKİ 2 İSİM

Fenerbahçe'de sırada ise Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder var. Şu ana kadar 15 isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de kulübe veda eden Becao 16'ncı, Cengiz Ünder de 17'nci futbolcu olması bekleniyor.

Jose Mourinho'nun ekibinde 20'den fazla ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor.
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