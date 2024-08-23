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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Herkesin kıskanarak baktığı yerde olacağız

Galatasaray Kulübü, sponsorluk anlaşması için basın toplantısı düzenledi. Başkan Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi için iddialı sözler sarf etti.

Ekleme: 23.08.2024 - 11:43 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla birlikte artık tüm takımların aynı ligde olduğu bir sistem geliyor.

Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bizi temsil etmesi beklenen tek takım Galatasaray...

Devler Ligi play-off turunda deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı takımda turun geçileceğine olan inanç tam.

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Herkesin kıskanarak baktığı yerde olacağız

DURSUN ÖZBEK İDDİALI

Galatasaray Kulübü, sponsorluk anlaşması için basın toplantısı düzenledi. Başkan Dursun Özbek, Young Boys maçının rövanşıyla ilgili konuştu.

Çarşamba günü futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'ne doğru yolculuğuna başladı. Kimse merak etmesin. Taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız. Salı günü bu stadyumda olanların inanması, bir saniye bile durmadan takımımızı desteklemesini rica ediyorum.

Bu göndermeli sözler sonrası Fenerbahçeli taraftarlar da sarı-kırmızılı takımın bir numarasını eleştirdi.
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