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Temsilcimiz St. Gallen karşısında! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, St. Gallen karşısında deplasmanda avantaj arayacak.

Ekleme: 22.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.

Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak ve ATV'de yayınlanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.

Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.

ST. GALLEN - TRABZONSPOR

MUHTEMEL 11'LER

ST. GALLEN: Ati-Zigi, Faber, Stanic, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

TRABZONSPOR: Uğurcan, Ozan Tufan, Savic, Denswill, Barisic, Okay, Lundstram, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş

STAT: Kybunpark (AFG Arena)
HAKEM: Miguel Nogueira
SAAT: 22.00
YAYIN: ATV

AVRUPA'DA 154. MAÇINI OYNAYACAK

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 154. maçını oynayacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 153 maçta; 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 208 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

KONFERANS LİGİ'NDE 7. MAÇ

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 7. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.

Temsilcimiz St. Gallen karşısında! İşte muhtemel 11'ler

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup edip, geride kalan 153 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Temsilcimiz St. Gallen karşısında! İşte muhtemel 11'ler

AVRUPA'DA BU SEZON 5. MAÇ

Trabzonspor, St. Gallen deplasmanında bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. maçını oynayacak.

Sezona UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayan bordo-mavili ekip, Slovakya'nın Ruzemberok takımını deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 yenerek eledi.

Organizasyonun 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle eşleyen Karadeniz temsilcisi, ilk maçı evinde 1-0, rövanşı ise deplasmanda 2-0 kaybederek turu rakibine kaptırdı.

Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde play-off turundan itibaren devam eden Trabzonspor, St. Gallen karşısında maçtan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 3 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde da yine 3 gol gördü.
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