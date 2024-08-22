Ronaldo, YouTube kısa süre içerisinde 1 milyon aboneye ulaştı!

Adını dünya futbol tarihinin efsaneleri adına yazdıran Cristiano Ronaldo, dün yaptığı paylaşımla YouTube'da kanalı açtığını duyurdu. Ronaldo'nun kanalı kısa bir süre içerisinde tam 1 milyon aboneye ulaştı ve YouTube'dan "Gold" plaket hediyesini aldı.

Dünya futbolunun en ünlü ve birçok rekorun da sahibi olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, dün sosyal medya platformu Twitter (X)'te yaptığı paylaşımla YouTube kanalı açtığını duyurdu.Saatler içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşan Ronaldo, 1 gün içinde 14 milyon takipçi sayısına ulaşarak YouTube'da büyük rekoru elde etti.YouTube, kısa sürede abone sayısı 1 milyonun üzerine çıkan hesap nedeniyle Ronaldo'ya 'Gold' plaket gönderdi. Portekizli yıldız, aldığı plaketi ailesiyle birlikte açtı.