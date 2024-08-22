Resmen ayrıldı! Beşiktaş transferi TFF'ye bildirdi

Beşiktaş'ın Kongolu yıldızı Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al Kholood ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da ayrılarak Riyad'a gitti.Suudi Arabistan ekibi Muleka'yı kiralık olarak kadrosuna katacak. Beşiktaş 1 milyon Euro kiralama bedeli alacak. Satın alma opsiyonu ise 1.5 milyon Euro.Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.