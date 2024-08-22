Resmen ayrıldı! Beşiktaş transferi TFF'ye bildirdi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jackson Muleka ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar, golcü oyuncunun transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Kongolu yıldızı Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al Kholood ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da ayrılarak Riyad'a gitti.
Suudi Arabistan ekibi Muleka'yı kiralık olarak kadrosuna katacak. Beşiktaş 1 milyon Euro kiralama bedeli alacak. Satın alma opsiyonu ise 1.5 milyon Euro.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Suudi Arabistan ekibi Muleka'yı kiralık olarak kadrosuna katacak. Beşiktaş 1 milyon Euro kiralama bedeli alacak. Satın alma opsiyonu ise 1.5 milyon Euro.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.