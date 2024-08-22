İlginç İstatistik! Galatasaray'da Leo Dubois 'sıfır' çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşılaştı. 3-2 İsviçre temsilcisinin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada 80. dakikada oyuna giren Leo Dubois'in istatistikleri şaşırttı. İşte o rakam...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşılaştı. 3-2 İsviçre temsilcisinin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada 80. dakikada oyuna giren Leo Dubois'in istatistikleri şaşırttı.Fransız oyuncu, savunmada ve hücumda tüm istatistiklerde sıfır çekti.Uzaklaştırma: 0Pas Arası: 0Top Kapma: 0İkili Mücadele: 0Hava Topu: 0Engellediği Şut: 0Yaptığı Faul: 0Topla Buluşma: 0Pas: 0Şut: 0RCS Topla Buluşma: 0Çalım: 0Yapılan Faul: 0Ofsayt: 0