İlginç İstatistik! Galatasaray'da Leo Dubois 'sıfır' çekti
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşılaştı. 3-2 İsviçre temsilcisinin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada 80. dakikada oyuna giren Leo Dubois'in istatistikleri şaşırttı. İşte o rakam...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşılaştı. 3-2 İsviçre temsilcisinin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada 80. dakikada oyuna giren Leo Dubois'in istatistikleri şaşırttı.
Fransız oyuncu, savunmada ve hücumda tüm istatistiklerde sıfır çekti.
İşte Leo Dubois'in istatistikleri;
Uzaklaştırma: 0
Pas Arası: 0
Top Kapma: 0
İkili Mücadele: 0
Hava Topu: 0
Engellediği Şut: 0
Yaptığı Faul: 0
Topla Buluşma: 0
Pas: 0
Şut: 0
RCS Topla Buluşma: 0
Çalım: 0
Yapılan Faul: 0
Ofsayt: 0
Fransız oyuncu, savunmada ve hücumda tüm istatistiklerde sıfır çekti.
İşte Leo Dubois'in istatistikleri;
Uzaklaştırma: 0
Pas Arası: 0
Top Kapma: 0
İkili Mücadele: 0
Hava Topu: 0
Engellediği Şut: 0
Yaptığı Faul: 0
Topla Buluşma: 0
Pas: 0
Şut: 0
RCS Topla Buluşma: 0
Çalım: 0
Yapılan Faul: 0
Ofsayt: 0