G.Saray'ın yenilgisi dış basında! Young Boys'a flaş uyarı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. İsviçre basını karşılaşmayı değerlendirirken Young Boys için asıl sınavın İstanbul'daki maç olacağı aktarıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, ilk maçta Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.
Mücadele sonrası İsviçre basını, Young Boys-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.
'ASIL SINAV İSTANBUL'DA OLACAK'
NZZ'de yer alan maç haberinde 'Young Boys, Türkiye şampiyonu karşısında aldığı galibiyetle sezonun kötü başlangıcını bozdu. Ama asıl sınav İstanbul'daki ikinci maçta olacak. Belçikalı Batshuayi, muhteşem bir performans sergiledi ve beş dakika için iki golle skoru eşitledi.' ifadeleri kullanıldı.
'EN ZOR KISIM GELMEDİ'
Young Boys-Galatasaray maçına ilişkin 24Heures'te yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı, 'Young Boys taraftarları çarşamba akşamı tüm duyguları yaşadı. Takımları, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için küçük bir avantaj elde etti. Önümüzdeki hafta İstanbul'a yapılacak tehlikeli yolculukla birlikte işin en zor kısmı henüz gelmedi.'
Blick'teki maç haberinde ise Young Boys-Galatasaray karşılaşmasına ilişkin, 'Ugrinic'in penaltısı Şampiyonlar Ligi'nin kapısını açtı. İsviçre şampiyonu, muhteşem maçta Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.' yorumu yapıldı.
Mücadele sonrası İsviçre basını, Young Boys-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.
'ASIL SINAV İSTANBUL'DA OLACAK'
NZZ'de yer alan maç haberinde 'Young Boys, Türkiye şampiyonu karşısında aldığı galibiyetle sezonun kötü başlangıcını bozdu. Ama asıl sınav İstanbul'daki ikinci maçta olacak. Belçikalı Batshuayi, muhteşem bir performans sergiledi ve beş dakika için iki golle skoru eşitledi.' ifadeleri kullanıldı.
'EN ZOR KISIM GELMEDİ'
Young Boys-Galatasaray maçına ilişkin 24Heures'te yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı, 'Young Boys taraftarları çarşamba akşamı tüm duyguları yaşadı. Takımları, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için küçük bir avantaj elde etti. Önümüzdeki hafta İstanbul'a yapılacak tehlikeli yolculukla birlikte işin en zor kısmı henüz gelmedi.'
Blick'teki maç haberinde ise Young Boys-Galatasaray karşılaşmasına ilişkin, 'Ugrinic'in penaltısı Şampiyonlar Ligi'nin kapısını açtı. İsviçre şampiyonu, muhteşem maçta Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.' yorumu yapıldı.