Fenerbahçe'ye Fransa'dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler hem limit hem de yabancı sınırı nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Kanarya'ya bu doğrultuda Fransa'dan 2 müjdeli haber geldi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler hem limit sıkıntısı hem de yabancı sınırı nedeniyle bazı futbolcularıyla yolları ayırma kararı aldı.Kanarya bu doğrultuda ilk olarak kadroda düşünülmeyen Miguel Crespo'yu Başakşehir'e gönderdi. Ardından Joao Pedro'nun sözleşmesi feshedildi.Teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Miha Zajc ile de kısa sürede yollar ayrılacak.Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın savunma hattındaki son tercihi olan Rodrigo Becao içinse Atalanta devreye girdi. Kanarya, bonservis konusunda anlaşılması halinde transfere onay verecek.Fenerbahçe'de Mario Branco, kadroda düşünülmeyen oyuncular için kulüp aramaya devam ederken Fransa'dan çifte müjdeli haber geldi.Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde yaşadığı ağır sakatlığı bir türlü atlatamayan ve yaklaşık 1.5 sezondur sahalardan uzak kalan Luan Peres'e talip çıktı.Fransa ekiplerinden Brest'in kadrosuna katmak için girişimlere başladığı Brezilyalı yıldızın transferinde zorluk çıkarılmayacak.Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yabancı sınırı nedeniyle kadroya alınmayan Ryan Kent'in de yeni durağı Fransa olacak.İngiliz kanat oyuncusu için Nice'in devrede olduğu ve Fenerbahçe'nin tıpkı Luan Peres'te olduğu gibi transferde sıkıntı çıkarmayacağı öğrenildi.